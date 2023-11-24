Внести правки в сайт на Creatium

$10
Дизайн сайтовОткрыт7 заявок160 просмотров
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Нужно внести правки по текстам + доработать некоторые блоки. Просьба откликаться только если у вас есть минимальный опыт работы с конструкторами (тильда, платформалп, креатум) или хотя бы пройдены какие-то курсы

23 дня назад
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