Срочно доработка дизайна по готовому шаблону

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Дизайн сайтовОткрыт18 заявок75 просмотров
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Есть готовый дизайн, нужно доработать дизайн, доделать недостающие страницы (частично из дизайна, форма оплаты, форма регистрации, личный кабинет )

Только человеку со вкусом.

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