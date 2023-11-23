Срочно доработка дизайна по готовому шаблону

Необходимо сделать редизайн сайта. Взять за основу текущий сайт! https://polisved.ru А дизайн, фоны, идеи, графику можно брать из новой презентации! Презентация есть в иллюстраторе и ...
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Есть готовый дизайн, нужно доработать дизайн, доделать недостающие страницы (частично из дизайна, форма оплаты, форма регистрации, личный кабинет )
Только человеку со вкусом.
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