Нарисовать дизайн корпоративной срм

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Открыт18 заявок374 просмотра

Нужно нарисовать дизайн для нашей корпоративной срм в сфере продаж

Нужен весь основной функционал, который есть в других срм, а также хотим добавить несколько уникальных фич, одна из них геймификация

Ждем откликов специалистов, которые могут нарисовать красивый и проработанный дизайн

Дизайн интерфейсов
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