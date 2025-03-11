Нужно нарисовать дизайн для нашей корпоративной срм в сфере продаж

Нужен весь основной функционал, который есть в других срм, а также хотим добавить несколько уникальных фич, одна из них геймификация

Ждем откликов специалистов, которые могут нарисовать красивый и проработанный дизайн