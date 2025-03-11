Необходимо разработать дизайн сайта для креативного агентства. Ищется креативный графический дизайнер, готовый предоставить примеры своих работ. Возможность постоянного сотрудничества.
Нарисовать дизайн корпоративной срм
Нужно нарисовать дизайн для нашей корпоративной срм в сфере продаж
Нужен весь основной функционал, который есть в других срм, а также хотим добавить несколько уникальных фич, одна из них геймификация
Ждем откликов специалистов, которые могут нарисовать красивый и проработанный дизайн
Заявки фрилансеров
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