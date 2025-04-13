Редизайн графики на сайте + посты в соц сеть

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Открыт9 заявок256 просмотров

Необходимо:
- пересмотреть всю графику на вебсайте https ://www.magichelp.me/ (баннеры и подложка). Подготовить новые в едином стиле
- подготовить 9 постов в инстаграм

InstagramДизайн постовРедактирование изображенийСоздание баннеров
19 дней назад
Юрий
19 дней в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
21 год
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Тетяна
 
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Давид
 
24 года
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Микита
 
19 лет
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Виктория
 
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Андрей
 
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Вадим
 
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Ярослав
 
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