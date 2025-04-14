Дизайнер для создания сайта для оплаты услуг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера для создания сайта, который будет использоваться для оплаты услуг. Срок выполнения работы - до воскресенья. Референсы будут отправлены в личные сообщения. Бюджет на проект составляет до 25 тысяч р.

Создание сайтов
18 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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