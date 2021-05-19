BaRyH

Дмитрий Туренко BaRyH

 
24 годаКазахстан/Астана
4 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
🔥Качественный и удобный дизайн для вашего сайта&#128187; и приложения&#128241;

Всех приветствую. Меня зовут Дмитрий (а можно просто Дима), дизайном я занимаюсь уже около 5 лет, но как правило это было как увлечение, только для себя и для друзей/знакомых по просьбе, но вот решил попробовать себя во фрилансе.

Свои работы я выполняю в Figma. Безумно люблю эксперименты и нестандартные решения.

Готов делать дизайн вне зависимости от типа сайта, будь то визитка или интернет-магазин.

Веду инстаграм аккаунт, где разбирают различные штуки связанные с дизайном:

https://www.instagram.com/uixbaryh/

Ход работы

  • Изучаю сайты конкурентов и аналогичные зарубежные сайты
  • Подбираю стиль и цветовую палитру ( в случаях, когда заказчик не определился)
  • Создаю первый экран/страницу
  • Демонстрирую клиенту и если нравится, то я рисую остальные экраны и страницы вашего сайта
  • Вы наслаждаетесь результатом
  • Я получаю удовольствие от вашей реакции
Работаю по предоплате в 30% от общей суммы, но в случае если вам не понравится то что я сделал и вы уверены, что я не смогу сделать то что нужно, то я верну вашу предоплату.

К правкам отношусь спокойно, мне не сложно исправить что-то в своей работе.

Параллельно занимаюсь созданием игр, как только наберу достаточное количество опыта, так сразу же начну предоставлять свои услуги в этой сфере. А пока готов рисовать минималистичные интерфейсы для игр.

Figma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Cowabunga_a
Айдар 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
2 года назад
Дизайн образовательный платформы
Делает крутые дизайны). Классный парень.
Очень комфортно работать, быстро отвечают, несут позитивный настрой на работу)
Ответный отзыв
crydon
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
Доработать кабинет пользователя по готовому стилю в фигме
Рекомендую исполнителя! Быстро, честко, всегда на связи. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, позитивный, быстро отвечает, вежливый. Позволил поработать в необычном для меня амплуа. Был рад сотрудничеству. Всем советую!
Ответный отзыв
Askarov123
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$47
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн по приложению
Спасибо, за проделанную работу, работаем не первый раз. Ответственный исполнитель.
Хороший заказчик, не придирается, работать комфортно, требования всегда понятны.
Ответный отзыв
Askarov123
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн для веб проекта
Спасибо за работу нам понравилось, хороший дизайн, удобный интерфейс.
Интересный проект, быстрое и комфортное общение. Рекомендую
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$240
10 баллов
3 года назад
Логотип и дизайн для сервиса футбольной аналитики
Все быстро, четко и с большим уважением к ТЗ. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Даниил отличный заказчик, работать очень приятно. Задачу формирует четко, приятный в общении, спокойный. Очень понимающий. Никаких нареканий нет, всем бы таких заказчиков. Буду рад снова поработать.🔥🔥🔥
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