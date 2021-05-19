🔥Качественный и удобный дизайн для вашего сайта💻 и приложения📱
Всех приветствую. Меня зовут Дмитрий (а можно просто Дима), дизайном я занимаюсь уже около 5 лет, но как правило это было как увлечение, только для себя и для друзей/знакомых по просьбе, но вот решил попробовать себя во фрилансе.
Свои работы я выполняю в Figma. Безумно люблю эксперименты и нестандартные решения.
Готов делать дизайн вне зависимости от типа сайта, будь то визитка или интернет-магазин.
Веду инстаграм аккаунт, где разбирают различные штуки связанные с дизайном:
https://www.instagram.com/uixbaryh/
Ход работы
- Изучаю сайты конкурентов и аналогичные зарубежные сайты
- Подбираю стиль и цветовую палитру ( в случаях, когда заказчик не определился)
- Создаю первый экран/страницу
- Демонстрирую клиенту и если нравится, то я рисую остальные экраны и страницы вашего сайта
- Вы наслаждаетесь результатом
- Я получаю удовольствие от вашей реакции
К правкам отношусь спокойно, мне не сложно исправить что-то в своей работе.
Параллельно занимаюсь созданием игр, как только наберу достаточное количество опыта, так сразу же начну предоставлять свои услуги в этой сфере. А пока готов рисовать минималистичные интерфейсы для игр.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
- Дэшборд про менеджмент криптовалюты194 просмотра
- Дизайн для криптоплатформы145 просмотров
- Агрегатор букмекерских контор и капперов148 просмотров
- Дизайн для фриланс биржи191 просмотр
- Дизайн для мобильного трекера148 просмотров
- Дизайн мобильного приложения для банкинга216 просмотров
- Дизайн сайта с косметикой148 просмотров
- Dashboard по криптовалюте104 просмотра
- Дизайн для сайта криптовалюты⚡209 просмотров
- Интернет-магазин различной продукции141 просмотр
- Дизайн сайта умных заметок148 просмотров
- Дизайн для архитектурного бюро123 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Делает крутые дизайны). Классный парень.
Ответный отзыв
Очень комфортно работать, быстро отвечают, несут позитивный настрой на работу)
$65
10 баллов
3 года назад
Рекомендую исполнителя! Быстро, честко, всегда на связи. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, позитивный, быстро отвечает, вежливый. Позволил поработать в необычном для меня амплуа. Был рад сотрудничеству. Всем советую!
$47
10 баллов
3 года назад
Спасибо, за проделанную работу, работаем не первый раз. Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, не придирается, работать комфортно, требования всегда понятны.
$30
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу нам понравилось, хороший дизайн, удобный интерфейс.
Ответный отзыв
Интересный проект, быстрое и комфортное общение. Рекомендую
$240
10 баллов
3 года назад
Все быстро, четко и с большим уважением к ТЗ. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Даниил отличный заказчик, работать очень приятно. Задачу формирует четко, приятный в общении, спокойный. Очень понимающий. Никаких нареканий нет, всем бы таких заказчиков. Буду рад снова поработать.🔥🔥🔥