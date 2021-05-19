🔥Качественный и удобный дизайн для вашего сайта💻 и приложения📱

Всех приветствую. Меня зовут Дмитрий (а можно просто Дима), дизайном я занимаюсь уже около 5 лет, но как правило это было как увлечение, только для себя и для друзей/знакомых по просьбе, но вот решил попробовать себя во фрилансе.

Свои работы я выполняю в Figma. Безумно люблю эксперименты и нестандартные решения.

Готов делать дизайн вне зависимости от типа сайта, будь то визитка или интернет-магазин.

Веду инстаграм аккаунт, где разбирают различные штуки связанные с дизайном:

https://www.instagram.com/uixbaryh/

Ход работы

Изучаю сайты конкурентов и аналогичные зарубежные сайты

Подбираю стиль и цветовую палитру ( в случаях, когда заказчик не определился)

Создаю первый экран/страницу

Демонстрирую клиенту и если нравится, то я рисую остальные экраны и страницы вашего сайта

Вы наслаждаетесь результатом

Я получаю удовольствие от вашей реакции

Работаю по предоплате в, но в случае если вам не понравится то что я сделал и вы уверены, что я не смогу сделать то что нужно, то я

К правкам отношусь спокойно, мне не сложно исправить что-то в своей работе.

Параллельно занимаюсь созданием игр, как только наберу достаточное количество опыта, так сразу же начну предоставлять свои услуги в этой сфере. А пока готов рисовать минималистичные интерфейсы для игр.