Разработать дизайн по приложению

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Завершен6 заявок547 просмотров

Приложение по такси, для города. В Казахстане. 

4 года назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BaRyH
26 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$47
5 дней
Escrow
Спасибо, за проделанную работу, работаем не первый раз. Ответственный исполнитель.
Хороший заказчик, не придирается, работать комфортно, требования всегда понятны.

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Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
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3 дня назад
61 отзыв
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Андрей
 
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Дмитрий
 
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Анна
 
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BaRyH
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