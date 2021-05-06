Новому украинскому стартапу ВЕЗЕ требуется дизайнер для выполнения ряда работ по брендингу, дизайну приложения, дизайну сайтаВЕЗЕ - мультитраспортный сервис по покупке билетов (автобус, ЖД, авиа) и организации путешествийКонцепция названия ВЕЗЕ (VEZE) - на русском языке ...
Ux Документация
Привести документацию в порядок в figma.
Сделать понятным для разработчиков состояние экранов и элементов.Разбить экраны по модулям.
Вынести элементы в одно место.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений15 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен дизайнер умеющий не только лендинги делать, но и более сложные вещи. На текущий момент нужно сделать дизайн для Web и IOS приложения. Соответственно, нужно использовать для IOS нативные элементы. Возраст - не главное, главное ...Дизайн мобильных приложений53 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! У меня есть приложение по бух. учету, мне нужно сделать редизайн пары страниц, все данные и детальное ТЗ скину выбранному исполнителюДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, уважаемые партнеры! Нужен грамотный и ответственный дизайнер ux\ui для мобильного приложения по учету расходов и доходов. Задание: Несколько этапов. Этап 1. ...Дизайн мобильных приложений28 заявокЗакрыт4 года назад
Разработка схемы экранов пользователя мобильного приложения(UI-проектирование). 10-15 экранов. писать цену за экран. Оплата за экран. тз в личку скину. оплата за экран, по фактуДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать простой дизайн мобильного iOS(не веб версия) приложения в стиле квиз. Меню Квиз Настройки Кнопки и тд. Подробности отправлю в лс.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт4 года назад