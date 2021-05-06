Ux Документация

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт19 заявок553 просмотра

Привести документацию в порядок в figma.

Сделать понятным для разработчиков состояние экранов и элементов.Разбить экраны по модулям.

Вынести элементы в одно место.

Figma
4 года назад
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