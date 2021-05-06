Нарисовать скриншоты для игры на андроид

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Закрыт6 заявок1372 просмотра

Уже есть концепты и часть скриншотов, есть персонаж в альфа канале, нужно нарисовать 8 скринов и отресайзить для планшета

Размер изображения для описания (1024 x 500 пикселей) ( 1 шт)

Экраны для игры (смартфон) = 1364 х 2424 ( 8 шт)

Скриншоты для игры (планшет) = 1816x x 2424 ( отресайзить 8 шт)

скидывайте что то похожее кто делал, игра в жарне танцы, пример приложил

Android
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Makasiku
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