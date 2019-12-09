Комплексные решения проектов на фреймворке, фронтенд от вёрстки страниц до самых нетривиальных решений!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена оперативно и качественно! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный клиент, конкретизирует свои пожелания, что экономит время на выполнение задачи. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
DockerLaravelTypeScriptVue.jsGulp
Отличный исполнитель, самое главное это уровень коммуникации и работа в комманде
Ответный отзыв
Рекомендую, спасибо!