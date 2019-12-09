Makasiku

Максим Makasiku

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Комплексные решения проектов на фреймворке, фронтенд от вёрстки страниц до самых нетривиальных решений!

Список проектов:

https://youcase.art/

https://plot.ly

https://conc.ua/ua

https://somedays.com.au

https://z-i-g-z-a-g.com/

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Отзывы заказчиков

ok_mighty
Кирилл 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подготовка изображения на сайт
Работа выполнена оперативно и качественно! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный клиент, конкретизирует свои пожелания, что экономит время на выполнение задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
timidtwister
Геннадий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Devops разработчик
DockerLaravelTypeScriptVue.jsGulp
Отличный исполнитель, самое главное это уровень коммуникации и работа в комманде
Рекомендую, спасибо!
Ответный отзыв