timidtwister

Что бы понять что примерно нужно сделать: На сайте-референсе [url=https://case-place.ru/]https://case-place.ru/[/url] выберите модель телефона и затем чехол с фото От вас требуется сделать то же самое, взять заднюю часть телефона, и дорисовать в отдельном слое ( png) сам чехол ...