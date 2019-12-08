timidtwister

Нужен разработчик для крупного проекта в сфере туризма, +200 тыс посетителей в месяц Знание Vue.js обязательно Желательно знание Laravel Framework Так же будет плюс - использование Gulp, Docker и TypeScript Просьба писать только тем у кого есть опыт, реальные ...
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$15
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Что бы понять что примерно нужно сделать: На сайте-референсе [url=https://case-place.ru/]https://case-place.ru/[/url] выберите модель телефона и затем чехол с фото От вас требуется сделать то же самое, взять заднюю часть телефона, и дорисовать в отдельном слое ( png) сам чехол ...3D-графика9 заявокЗакрыт4 года назад
1. Нужно сделать что то похожее на [url=https://case-place.ru/]https://case-place.ru/[/url] ( выберите модель телефона и затем чехол с фото) Каждый чехол состоит из задней части телефона которую можно взять уже готовую в интернете + сам чехол ( прозрачный и матовый) 2. ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
4 года назад
Рекомендую, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, самое главное это уровень коммуникации и работа в комманде