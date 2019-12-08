timidtwister

Геннадий Обухов timidtwister

 
35 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Devops разработчик

    Нужен разработчик для крупного проекта в сфере туризма, +200 тыс посетителей в месяц Знание Vue.js обязательно Желательно знание Laravel Framework Так же  будет плюс - использование Gulp, Docker и TypeScript Просьба писать только тем у кого есть опыт, реальные ...

    TypeScriptLaravelDockerGulpVue.jsDevOps
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать чехлы для телефонов

    Что бы понять что примерно нужно сделать: На сайте-референсе [url=https://case-place.ru/]https://case-place.ru/[/url] выберите модель телефона и затем чехол с фото От вас требуется сделать то же самое, взять заднюю часть телефона, и дорисовать в отдельном слое ( png) сам чехол ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать чехлы для моделей телефонов

    1. Нужно сделать что то похожее на [url=https://case-place.ru/]https://case-place.ru/[/url] ( выберите модель телефона и затем чехол с фото) Каждый чехол состоит из задней части телефона которую можно взять уже готовую в интернете + сам чехол ( прозрачный и матовый) 2. ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Makasiku
Максим 
37 летБолгария
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Devops разработчик
Рекомендую, спасибо!
Отличный исполнитель, самое главное это уровень коммуникации и работа в комманде
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