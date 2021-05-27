Разработка дизайна и иконки для приложения Тиннитус плеер

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт19 заявок887 просмотров

Полное описание смотрите в ТЗ.

ТЗ

4 года назад
itforyou
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