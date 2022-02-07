itforyou

Александр itforyou

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
itforyou
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
25
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

herowarmup
Артем 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
3 года назад
Кетодиета дизайн приложения
Все замечательно, благодарю за сотрудничество!
Всё прошло, как и должно было пройти. Исполнителя рекомендую
Ответный отзыв
bombza
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$120
8 баллов
3 года назад
Дизайн витрины для AppStore (приложение по диете)
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Ответный отзыв
anna_tsapleva
Анна 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработать витрину и иконкку Listening Device
В очередной раз хорошо поработали)
Дизайн в очередной раз получился красивый. Анна отличный исполнитель, очень приятно работать
Ответный отзыв
anna_tsapleva
Анна 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработать витрину и иконкку Антихрап
Все было хорошо
Оперативно, качественно, как всегда на высоте
Ответный отзыв
anna_tsapleva
Анна 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработать витрину и иконкку Поиск гаджета
Спасибо, все хорошо
В очередной раз блестяще выполненная работа
Ответный отзыв
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