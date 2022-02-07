Требуется вычитка японской и китайской локализаций мобильного приложения для iOS. Необходимо проверить тексты на корректность, основываясь на английской версии. Ожидаются правки с комментариями по каждому языку. Проект может быть разделен на двоих исполнителей.
- Переводы4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $300
Требуется доработка технической модели наушников с акцентом на функциональность и дизайн. Включает адаптацию кнопок, разработку разъемов, модернизацию батарейного отсека, создание герметичных отсеков и проектирование кабельного канала. Идеальный кандидат имеет опыт в области потребительской электроники и навыки работы с CAD-программами.Чертежи и Схемынет заявокЗакрытгод назад
- $17
Требуется разработать анимацию рассеивания пыли для онбординга колонки. Анимация должна длиться 4-5 секунд, с прозрачным фоном и светлой пылью. Используйте три исходные формы: квадрат, прямоугольник (16:9) и круг. Анимация завершается исчезновением пыли, с эффектом взрывной волны. Срок выполнения - завтра, стоимость - 1500 руб.Анимациянет заявокЗакрытгод назад
- $1400
Необходимо разработать мобильное приложение под IOS в соответствии с предоставленным техническим заданием. Срок выполнения составляет 1,5 месяца, оплата за работу составляет 140000. Подробности указаны в документе ТЗ.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать дизайн лендинга для IOS приложения, основываясь на прототипе. Необходимы веб и адаптивный дизайн с использованием английского языка для скринов приложения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Требуется создать дизайн витрины для приложения по диете, размещаемого в AppStore. Работа должна быть выполнена в соответствии с предоставленным техническим заданием. Необходимо учесть требования к визуальному оформлению и функциональности приложения.Завершен3 года назад
- $100
Требуется перерисовать дизайн мобильного приложения Беби монитор. Необходимо изменить элементы и цвета, сделать дизайн неузнаваемым. Стоимость заказа составляет 10000.Дизайн мобильных приложений46 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать дизайн витрины для диетического приложения в AppStore. Основное внимание уделить интерфейсу и визуальному представлению. Ознакомьтесь с техническим заданием для подробностей.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо создать витрину и иконку для мобильного приложения Ear machine. Важна проработка дизайна, соответствующего современным стандартам и удобного для пользователей. Подробное техническое задание находится в файле.Завершен3 года назад
- $100
Требуется разработать витрину и иконку для функции поиска гаджета в мобильном приложении. Обратите внимание, что подробное техническое задание описано в отдельном файле. Ожидается качественный и современный дизайн, соответствующий актуальным трендам в мобильных приложениях.Завершен3 года назад
- $100
Требуется разработать витрину и иконку для мобильного приложения Антихрап. Подробное техническое задание описано в документе. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Завершен3 года назад
- $100
Требуется разработать витрину и иконку для мобильного приложения Listening Device. Вся необходимая информация и технические требования описаны в приложенном документе. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Завершен3 года назад
- $72
Требуется разработать несколько баннеров согласно предоставленному техническому заданию. Оплата составляет 500 рублей за каждый баннер. Обратите внимание на требования к дизайну и формату.Баннеры42 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется изменить онбординги приложения Bass Booster, добавив объемные иконки и анимацию. В результате необходимо получить файлы в форматах gif и mp4. Бюджет 2000, срок выполнения — 1 день.Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется изменить онбординги приложения BassBooster, добавив объемные иконки и анимацию. В итоге необходимо получить файлы форматов gif и mp4. Срок выполнения - 1 день, цена - 2000.3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо обновить интерфейс мобильного приложения. Дизайн уже собран в Figma. Доступ к файлам будет предоставлен подходящему кандидату. Сроки выполнения - неделя, бюджет - 20000р.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется разработать дизайн мобильного приложения для кетодиеты, включая иконку. Имеется техническое задание. Стоимость - 20000, срок выполнения - 2 недели.Завершен3 года назад
- $250
Требуется разработать дизайн мобильного приложения согласно предоставленному ТЗ. Также необходимо создать иконку приложения. Бюджет составляет 20000, срок выполнения - 2 недели.Дизайн мобильных приложений34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется разработка витрины и иконки для мобильного приложения Listening Device. Обратите внимание на детали, указанные в техническом задании, доступном в документе. Ваша задача — создать привлекательный и функциональный дизайн, который будет соответствовать современным требованиям.Завершен3 года назад
- $12
Требуется создать иллюстрацию с акцией для мобильного приложения в белых и голубых цветах. Оплата составляет 1000 рублей. Чем раньше будет выполнена задача, тем лучше.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрытнет даты