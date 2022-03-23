Требуется дизайн для Моб версии и web приложения. Личный кабинет пользователя, функционал приложения - кнопки, окна, инпуты. Нужно сделать интерфейс, желательно в figme. Нужно проанализировать ТЗ (детали есть, предоставляются) с точки зрения пользовательского опыта и ...
Разработать витрину и иконкку Listening Device
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное ТЗ описано в файле
https://docs.google.com/document/d/13xLhBOuYGiXnHXxr-em0D5iOvb4ZH3Rg0i5wsSq3JrY/edit?usp=sharing
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