Разработать дизайн макеты для мобильного приложения и web приложения

Нужно создать приветственные экраны (4 шт.) для мобильного приложения. Общая концепция уже есть, более конкретно обсудим с исполнителем. Помимо прочего на экранах должна будет присутствовать иллюстрация с простой анимацией (её так же нужно сделать). Сроки поджимают, поэтому ...