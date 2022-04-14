Доработать дизайн моб. приложения

$600
Дизайн мобильных приложенийЗавершен35 заявок956 просмотров
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Есть дизайн мобильного приложения на котором необходимо переделать несколько экранов.

От вас знание гайдлайнов\ чувство вкуса \ умение обосновать свою мысль (почему сделано именно так)\ примеры работ(моб.приложений) подкрепленные к заявке

Работа проектная

Оплата wmz

2 года назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
2 года назад
$600
14 дней
UAHWMZ
Все классно сделал! Профессионал
Спасибо большое за сотрудничество, все супер))