Ekulin

Егор Ekulin

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
trit101
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сайт под ключ
делаю не первый сайт с ним - рекомендую умеет и рисовать и верстать
Все прошло гладко!
Ответный отзыв
Dolmetscher31
Роман 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$133
7 баллов
11 лет назад
Предв. консультации + создание сайта-портала
Сайт "поднят", но полностью не отлажен. Автор ушел на сессию и не вернулся, на запросы не отвечает. Нельзя сказать, что не сделал дело, нельзя сказать, что сделал его до конца, "как надо". 7 из 10.
Отличный заказчик, с пониманием относился к моим "пропажам", оплата в срок. мои рекомендации!
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dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поправить сайт на DLE + модуль "Каталог товаров"
Очень ответственный исполнитель! Профессионал своего дела. Работал по доработке сайта на CMS DLE + модуль "каталог товаров". Рекомендую для сотрудничества!
Отличный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Было приятно помочь Евгению.
Ответный отзыв
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Доработка/исправление опций в DLE
Выполнены все задачи в лучшем виде, быстро и со всеми нюансами, которые не смогли сделать несколько других программистов. Сразу видно, что Егор - отлично знает свое дело! Рекомендую всем, кто ищет настоящего профессионала в программировании.
Хороший заказчик, было приятно помочь Илье с трудностями возникшими на сайте. Договаривались за отзыв, но вдобавок к этому получил небольшое вознаграждение) Спасибо!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 3 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
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