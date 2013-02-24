Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
делаю не первый сайт с ним - рекомендую умеет и рисовать и верстать
Ответный отзыв
Все прошло гладко!
$133
7 баллов
11 лет назад
Сайт "поднят", но полностью не отлажен. Автор ушел на сессию и не вернулся, на запросы не отвечает. Нельзя сказать, что не сделал дело, нельзя сказать, что сделал его до конца, "как надо". 7 из 10.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с пониманием относился к моим "пропажам", оплата в срок. мои рекомендации!
$5
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный исполнитель! Профессионал своего дела. Работал по доработке сайта на CMS DLE + модуль "каталог товаров". Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Было приятно помочь Евгению.
$1
10 баллов
11 лет назад
Выполнены все задачи в лучшем виде, быстро и со всеми нюансами, которые не смогли сделать несколько других программистов. Сразу видно, что Егор - отлично знает свое дело! Рекомендую всем, кто ищет настоящего профессионала в программировании.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, было приятно помочь Илье с трудностями возникшими на сайте. Договаривались за отзыв, но вдобавок к этому получил небольшое вознаграждение) Спасибо!
Сайты «под ключ»
2 отзыва
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HTML-верстка
нет отзывов
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от 1 дня
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Наполнение сайтов
нет отзывов
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Поисковые системы (SEO)
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