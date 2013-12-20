Dolmetscher31

Поменять данные на фотографии водительских прав. Сегодня!
Hallo, hello, здравствуйте! :)
Я - интернет-журналист с опытом работы в три года. "Мои" тематики - IT (Apple, Windows Phone), страноведение (Германия), Livestyle. Лучшие работы - в портфолио (см. ниже) и в блоге (см. раздел "Веб-сайт").
ЧТО УМЕЮ:
- Хорошее знание английского и немецкого (закончил языковую спецгруппу) языков.
- Создание уникальных текстов с использованием источников на иностранных языках.
- Качественный рерайтинг - меняю текст не только по словам, но и по конструкции, смыслу.
- Обзоры приложений для операционных систем iOS, Windows Phone, Windows 8 (в том числе и для 4pda.ru).
- Написание уникального контента (обобщающие, аналитические статьи).
- Большой поклонник творчества замечательного коллектива Lenta.ru. Пишу по-русски так, как надо, а не так, как пишут. Мои тексты - грамотны, логичны, интересны читателю.
ПРИНЦИПЫ
- То, что нужно заказчику.
- "Лучше меньше, да лучше". Не пишу тонны "контента". Пишу то, что будут читать.
- Вовремя.
ПОРТФОЛИО
Аналитические материалы
http://w7phone.ru/pochemu-windows-phone-voprosy-i-otvety-chast-i-82254/
http://w7phone.ru/pochemu-windows-phone-voprosy-i-otvety-chast-ii-82903/
http://tech-touch.ru/kakim-budet-deshevyj-iphone.html
http://tech-touch.ru/obzor-iphone-5s.html
Обзоры приложений
http://tech-touch.ru/skorogovorki-na-kartonke-samyj-veselyj-sposob-nauchitsya-govorit-pravilno-i-vyigrat-ipad-mini-prilozhenie-dnya.html
http://tech-touch.ru/pogoda-wow-prishelec-iz-ios-7-prilozhenie-dnya.html
Dev Story на 4pda.ru
http://4pda.ru/2013/12/20/130835/
Страноведение
http://n-geist.ru/578-pochemu-nemtsev-nazy-vayut-nemtsami-kak-pravil-no-nemtsy-ili-germantsy.html
http://n-geist.ru/393-bundesliga-samy-j-poseshhaemy-j-chempionat-evropy.html
http://n-geist.ru/114-parlamentskie-vybory-v-germanii-2013-rezultaty.html
Lifestyle
http://vk.com/directadvert?z=photo-30002902_293719827%2Falbum-30002902_00%2Frev
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