Дмитрий Тодоров White_TigerWhite_Tiger
Добро пожаловать на страницу WT-studio.
Если нужно обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, создать коллаж или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.
У нас работают профессионалы с опытом в данной области более десяти лет.
Предоставляем такие услуги, как:
- ретушь
- цветокоррекция
- монтаж
- реставрация
- нанесение и удаление водяных знаков
- создание коллажей
- разукрашивание фотографий
- обтравка
- замена фона
- портреты на бумаге карандашом или тушью.
Мы поможем вашему проекту выглядеть более привлекательно, чтобы он начал приносить больше прибыли.
У нас нет конкретных ценников, каждый заказ рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности работы. Вы можете быть уверены в том, что оплачиваете действительно ту работу, которая была выполнена.
Все консультации бесплатны.
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График работы.
Заказы принимаем каждый день.
Онлайн после обеда и до поздней ночи. Выходные плавающие (1-2 дня в месяц) и большие праздники.
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Контакты.
Связаться с нами можно, написав сюда приватным сообщением, по скайпу либо по почте.
email: [email protected]
skype: wt_white_tiger
Работу стараемся выполнять качественно, недорого и в кратчайшие сроки.
ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ.
Способы оплаты.
Webmoney (WMR, WMZ, WME, WMB, WMU), Яндекс.Деньги, Киви (RUB, USD), карта ПриватБанка.
Обращайтесь, будем рады сотрудничеству.
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/578776.html
http://www.weblancer.net/contests/570641.html
http://www.weblancer.net/contests/576417.html
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