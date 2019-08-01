White_Tiger

Дмитрий Тодоров White_Tiger

 
35 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная обработка любых изображений для печати или интернета.

Добро пожаловать на страницу WT-studio.

Если нужно обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, создать коллаж или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.

У нас работают профессионалы с опытом в данной области более десяти лет.

Предоставляем такие услуги, как:

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- разукрашивание фотографий

- обтравка

- замена фона

- портреты на бумаге карандашом или тушью.

Мы поможем вашему проекту выглядеть более привлекательно, чтобы он начал приносить больше прибыли.

У нас нет конкретных ценников, каждый заказ рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности работы. Вы можете быть уверены в том, что оплачиваете действительно ту работу, которая была выполнена.

Все консультации бесплатны.

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График работы.

Заказы принимаем каждый день.

Онлайн после обеда и до поздней ночи. Выходные плавающие (1-2 дня в месяц) и большие праздники.

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Контакты.

Связаться с нами можно, написав сюда приватным сообщением, по скайпу либо по почте.

email: [email protected]

skype: wt_white_tiger

Работу стараемся выполнять качественно, недорого и в кратчайшие сроки.

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ.

Способы оплаты.

Webmoney (WMR, WMZ, WME, WMB, WMU), Яндекс.Деньги, Киви (RUB, USD), карта ПриватБанка.

Обращайтесь, будем рады сотрудничеству.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/578776.html

http://www.weblancer.net/contests/570641.html

http://www.weblancer.net/contests/576417.html

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Отзывы заказчиков
andreydv
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Убрать фон, изменить цвет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Ретушь и корректировка 2 фото
Все отлично, рекомендую
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Kirill069
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$23
10 баллов
4 года назад
Ретушь старых 17 снимков
Все в порядке
Доволен сотрудничеством, буду не против вдальнейшем поработать над проектами Кирилла.
Ответный отзыв
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
4 года назад
Вставить фрагмент (трубу) в фото веранды
Все сделано быстро, качественно. Доработки вносились оперативно. Сотрудничеством очень доволен!
Приятно работать с Алексеем. Отличная постановка задачи, разумные правки, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно отретушировать фотографию и поменять фон на синий
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик. Задача описана доступным языком, в том числе с предоставлением примеров желаемого результата. Коммуникация отличная, оплата совершена вовремя.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
75 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга