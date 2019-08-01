Профессиональная обработка любых изображений для печати или интернета.

Добро пожаловать на страницу WT-studio.

Если нужно обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, создать коллаж или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.

У нас работают профессионалы с опытом в данной области более десяти лет.

Предоставляем такие услуги, как:

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- разукрашивание фотографий

- обтравка

- замена фона

- портреты на бумаге карандашом или тушью.

Мы поможем вашему проекту выглядеть более привлекательно, чтобы он начал приносить больше прибыли.

У нас нет конкретных ценников, каждый заказ рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности работы. Вы можете быть уверены в том, что оплачиваете действительно ту работу, которая была выполнена.

Все консультации бесплатны.

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График работы.

Заказы принимаем каждый день.

Онлайн после обеда и до поздней ночи. Выходные плавающие (1-2 дня в месяц) и большие праздники.

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Контакты.

Связаться с нами можно, написав сюда приватным сообщением, по скайпу либо по почте.

email: [email protected]

skype: wt_white_tiger

Работу стараемся выполнять качественно, недорого и в кратчайшие сроки.

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЕМ.

Способы оплаты.

Webmoney (WMR, WMZ, WME, WMB, WMU), Яндекс.Деньги, Киви (RUB, USD), карта ПриватБанка.

Обращайтесь, будем рады сотрудничеству.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/578776.html

http://www.weblancer.net/contests/570641.html

http://www.weblancer.net/contests/576417.html