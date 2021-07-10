Alexey-Dolgih

Алексей Alexey-Dolgih

 
47 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$123
выплачено фрилансерам
24%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Создание простой 2D-анимации по примеру

    Здравствуйте! Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ Только будут другие картинки и немного изменена схема. Принцип анимации - такой же, прямолинейный. Длительность 1...1,5 мин, по циклу. Аудитория, в основном, женская. Разрешение: 1280х1024 px. Возможно, будет озвучка диктором. Пока не решили, нужна ...

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт для работы с API сервиса CRM

    Здравствуйте! Требуется помощь в плане написания скрипта для работы через API - https://docs.direct.lptracker.ru/contact/create/ Нужно только добавлять контакты в CRM по одному, с привязкой к определенному проекту. Вопрос срочный. Желательно сделать сегодня.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка контекстной рекламы в Яндек.Директ по тематике бух. услуги

    Здравствуйте! Требуются услуги комплексной настройки и ведения контекстной рекламы в Яндек.Директ и Гугле по тематике бух. услуги. Организация новая. Сайта на данный момент нет, нужно делать. Вполне устроит мультилендинг или вариант подмены оффера под запросы. Кто может взяться и за ...

    Контекстная реклама23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа для распознавания голоса через Yandex SpeechKit API

    Здравствуйте! Требуется написать программу для пакетного распознавания аудиофайлов через Yandex SpeechKit API: [url=https://cloud.yandex.ru/services/speechkit#demo]https://cloud.yandex.ru/services/speechkit#demo[/url] [url=https://skr.sh/i/120921/W6KN6ABh.jpg]https://skr.sh/i/120921/W6KN6ABh.jpg[/url] С предварительной нарезкой аудио дорожки на фрагменты и их отправкой в сервис Yandex SpeechKit API для распознавания. Запись распознанного текста производим в TXT-файлы, с форматированием по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить скрипт конвертера Html to PDF

    Здравствуйте! Требуется помощь: настроить скрипт конвертера Html to PDF - https://codecanyon.net/item/urlextensions-converter-for-pdfpng/4568619 А именно: настроить сохранение сгенерированного PDF файла непосредственно на сервере, с возможностью задать в интерфейсе путь и имя сохраняемого PDF файла. Сейчас скрипт сохраняет файлы с числовыми именами на ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программа для генерации PDF файлов с данными из таблицы

    Здравствуйте! Требуется написать программу (желательно консольную) для массовой генерации PDF документов по заданному шаблону. В таблице имеются текстовые данные и ссылки на изображения. Т.е., заранее составляем шаблон и формируем таблицу с данными, запускаем программу. На выходе получаем готовые PDF ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт для конвертации страницы сайта в PDF

    Здравствуйте! Требуется написать Скрипт для конвертации страницы сайта в PDF. Желательно, чтобы скрипт отрабатывал по такой схеме: https://MySite.ru/URLSiteDonor.ru Т.е., MySite.ru - домен, на котором будет установлен скрипт; URLSiteDonor.ru - URL страницы сайта, которую нужно конвертировать. Уточнения заинтересованным в личку.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа - конвертер HTML кода сайтов в PDF

    Здравствуйте! Требуется написать программу для конвертирования HTML кода одиночных страниц сайтов в качественные PDF-документы и создания скриншотов в JPG/PNG. Т.е., аналог сервиса - https://webtopdf.com/ru/ с необходимыми настройками, но, под Win. Протестировал порядка 50-ти сервисов, но, ни один не ...

    HTMLТексты для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать html страницу для лендинга

    Здравствуйте! Требуется помощь: сверстать адаптивную html страницу для многостраничного лендинга по образцу, с сохранением интерактивности элементов. Подробности - заинтересованным в личку.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать первые буквы слов заглавными (PHP)

    Здравствуйте! Требуется помощь в правильном применении функции mb_ucfirst(string str [, string encoding]) для title и description Точнее, правильно обернуть строки: $this-&gt;DATA['SEO']["title"] = ucfirst(mb_strtolower($site_data-&gt;metaTitle))." ".__("- свой текст текст текст текст ") ; и $this-&gt;DATA['SEO']["description"] = ucfirst(mb_strtolower($site_data-&gt;metaTitle))." ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Установка движка лендинга с админкой и партнерской программой

    Здравствуйте! Требуется помощь в подборе и установке движка лендинга с админкой и встроенной партнерской программой (партнерским кабинетом) для работы с партнерским трафиком. Возможно использование полноценных CMS для полноценных сайтов. Главное условие - наличие удобного партнерского кабинета.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Простая ретушь 160 фотографий

    Здравствуйте! Требуется помощь по простой ретуши 160-ти фотографий - удаление теней от штатива. Прошу озвучить стоимость работ в двух вариантах: 1. Удалить тени от штатива. 2. Удалить тени от штатива + удалить сам штатив. Примеры изображений прилагаются: https://cloud.mail.ru/public/E6qA/mQid9WdK5 https://cloud.mail.ru/public/f2tx/FbMFLK1qk Просьба, сразу прописывать стоимость ...

    Обработка фотографий66 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Маркетолог для продвижения услуг создания 3D-туров / VR/AR продуктов

    Здравствуйте! В нашу команду требуется креативный маркетолог для разработки стратегии продвижения и организации продаж услуг по созданию и размещение в сервисах Яндекс.Карты и Google Street View высококачественных виртуальных 3D-туров в формате 360°. Наши потенциальные ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Видеоролик для презентации услуг создания виртуальных 3D-туров

    Здравствуйте! Требуется создать видеоролик для презентации услуг создания и размещения 3D-туров методом записи видео с экрана с сопровождением голосом. Пример желаемого формата видеоролика заинтересованным в личку.

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт холодных звонков по продаже услуг создания/размещения 3D-туров

    Здравствуйте! Требуется написать продающее коммерческое предложение и скрипт холодных звонков для продажи услуг создания и последующего размещения в сервисах "Яндекс.Карты" и "Google Street View" виртуальных 3D-туров компаний. Потенциальные клиенты - гостиницы, дома отдыха, рестораны, кафе, ночные клубы, ...

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа радиального размытия изображений с определенным радиусом

    Здравствуйте! Требуется написать программу для радиального размытия изображений с определенным радиусом. Размыть нужно центральную область изображения с определенным радиусом. Логика работы программы: 1. Указываем папку с изображениями, в которых нужно сделать радиально размытие. 2. Запускаем обработку. 3. На выходе получаем изображения с ...

    Photoshop
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Конвертер для преобразования GPS координат в десятичные

    Здравствуйте! Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные. Исходные координаты в виде: 58 35.9041' 49 36.4159' Нужно получить на выходе координаты в виде: 58.598402 ﻿49.606932 https://www.google.com/maps/place/58%C2%B035'54.3%22N+49%C2%B036'25.0%22E/@58.5984017,49.604743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.5984017!4d49.6069317 Пример файла прилагается. Алгоритм работы программы: Закидываем исполняемый файл программы в папку ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интегрировать на страницы сайта Яндекс и Google панорамы через API

    Здравствуйте! Основная задача - реализовать через отдельные вкладки вывод на страницах организаций Яндекс и Google панорам через API: 1.  [url=https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/dg/concepts/panoramas/yandex-panoramas.html]https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/dg/concepts/panoramas/yandex-panoramas.html[/url] 2. [url=https://developers.google.com/streetview/web?hl=ru]https://developers.google.com/streetview/web?hl=ru [/url] Дополнительно: 3. Вывод видео с Youtube. 4. Вывод карт Яндекс. Пример: Вывод панорам Яндекс - https://skr.sh/i/240521/rH5RJ2HR.jpg Вывод панорам Google - https://skr.sh/i/240521/O25aMeDd.jpg Соответственно, рядом нужно добавить вкладки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$33
10 баллов
2 года назад
Настроить скрипт конвертера Html to PDF
Интересная работа, адекватный заказчик. Были сложности, но все проблемы были решены. Рекомендую!
Задача выполнена полностью. Скрипт заработал в нужном режиме. Возникли некоторые сложности в процессе настройки, но, в итоге, все проблемы были решены. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
AlexandrGorbanev
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сверстать html страницу для лендинга
Хороший заказчик, быстрая коммуникация и четкое объяснение задания. Сотрудничеством доволен, буду рад снова вместе поработать!
Александр все сделал оперативно, и так, как задумывалось. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
SHEPherd1974
Евгений 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Конвертер для преобразования GPS координат в десятичные
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, своевременная оплата, отличная коммуникация.
Евгений - настоящий профессионал своего дела! Все сделал очень оперативно, добавил дополнительные настройки в программу. Программа работает отлично! Сотрудничеством очень доволен. Однозначно - рекомендую!
Ответный отзыв
AllenMiller
Алена 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$6
10 баллов
3 года назад
Озвучить текст для голосовой рассылки
Работать с хорошим и позитивным человеком - одно удовольствие)
Обращаюсь второй раз. Алена все сделала быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
aleks_vi
Виктор 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$12
10 баллов
3 года назад
Создать пресет анимации для Adobe Premier Pro или Adobe Effects
Алексей предоставил конкретное ТЗ и в процессе работы всегда был на связи. Было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Виктор все сделал отлично! Даже лучше, чем задумывалось. Все объяснил, рассказал как пользоваться, что и где настраивать. Рекомендую к сотрудничеству!
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