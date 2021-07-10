Alexey-Dolgih

Здравствуйте! Требуется создать простенький 2D-анимационный ролик аналогично - https://cloud.mail.ru/public/ycTK/ojiBShcXQ Только будут другие картинки и немного изменена схема. Принцип анимации - такой же, прямолинейный. Длительность 1...1,5 мин, по циклу. Аудитория, в основном, женская. Разрешение: 1280х1024 px. Возможно, будет озвучка диктором. Пока не решили, нужна ...
- Анимация22 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь в плане написания скрипта для работы через API - https://docs.direct.lptracker.ru/contact/create/ Нужно только добавлять контакты в CRM по одному, с привязкой к определенному проекту. Вопрос срочный. Желательно сделать сегодня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется создать и настроить сайт-лендинг по стандартным бухгалтерским услугам. Можно на шаблоне, но, с хорошей конверсией.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуются услуги комплексной настройки и ведения контекстной рекламы в Яндек.Директ и Гугле по тематике бух. услуги. Организация новая. Сайта на данный момент нет, нужно делать. Вполне устроит мультилендинг или вариант подмены оффера под запросы. Кто может взяться и за ...Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать программу для пакетного распознавания аудиофайлов через Yandex SpeechKit API: [url=https://cloud.yandex.ru/services/speechkit#demo]https://cloud.yandex.ru/services/speechkit#demo[/url] [url=https://skr.sh/i/120921/W6KN6ABh.jpg]https://skr.sh/i/120921/W6KN6ABh.jpg[/url] С предварительной нарезкой аудио дорожки на фрагменты и их отправкой в сервис Yandex SpeechKit API для распознавания. Запись распознанного текста производим в TXT-файлы, с форматированием по ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь: настроить скрипт конвертера Html to PDF - https://codecanyon.net/item/urlextensions-converter-for-pdfpng/4568619 А именно: настроить сохранение сгенерированного PDF файла непосредственно на сервере, с возможностью задать в интерфейсе путь и имя сохраняемого PDF файла. Сейчас скрипт сохраняет файлы с числовыми именами на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать программу (желательно консольную) для массовой генерации PDF документов по заданному шаблону. В таблице имеются текстовые данные и ссылки на изображения. Т.е., заранее составляем шаблон и формируем таблицу с данными, запускаем программу. На выходе получаем готовые PDF ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать Скрипт для конвертации страницы сайта в PDF. Желательно, чтобы скрипт отрабатывал по такой схеме: https://MySite.ru/URLSiteDonor.ru Т.е., MySite.ru - домен, на котором будет установлен скрипт; URLSiteDonor.ru - URL страницы сайта, которую нужно конвертировать. Уточнения заинтересованным в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать программу для конвертирования HTML кода одиночных страниц сайтов в качественные PDF-документы и создания скриншотов в JPG/PNG. Т.е., аналог сервиса - https://webtopdf.com/ru/ с необходимыми настройками, но, под Win. Протестировал порядка 50-ти сервисов, но, ни один не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь: сверстать адаптивную html страницу для многостраничного лендинга по образцу, с сохранением интерактивности элементов. Подробности - заинтересованным в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь в правильном применении функции mb_ucfirst(string str [, string encoding]) для title и description Точнее, правильно обернуть строки: $this->DATA['SEO']["title"] = ucfirst(mb_strtolower($site_data->metaTitle))." ".__("- свой текст текст текст текст ") ; и $this->DATA['SEO']["description"] = ucfirst(mb_strtolower($site_data->metaTitle))." ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь в подборе и установке движка лендинга с админкой и встроенной партнерской программой (партнерским кабинетом) для работы с партнерским трафиком. Возможно использование полноценных CMS для полноценных сайтов. Главное условие - наличие удобного партнерского кабинета.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется помощь по простой ретуши 160-ти фотографий - удаление теней от штатива. Прошу озвучить стоимость работ в двух вариантах: 1. Удалить тени от штатива. 2. Удалить тени от штатива + удалить сам штатив. Примеры изображений прилагаются: https://cloud.mail.ru/public/E6qA/mQid9WdK5 https://cloud.mail.ru/public/f2tx/FbMFLK1qk Просьба, сразу прописывать стоимость ...Обработка фотографий66 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! В нашу команду требуется креативный маркетолог для разработки стратегии продвижения и организации продаж услуг по созданию и размещение в сервисах Яндекс.Карты и Google Street View высококачественных виртуальных 3D-туров в формате 360°. Наши потенциальные ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется создать видеоролик для презентации услуг создания и размещения 3D-туров методом записи видео с экрана с сопровождением голосом. Пример желаемого формата видеоролика заинтересованным в личку.Презентации5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется написать продающее коммерческое предложение и скрипт холодных звонков для продажи услуг создания и последующего размещения в сервисах "Яндекс.Карты" и "Google Street View" виртуальных 3D-туров компаний. Потенциальные клиенты - гостиницы, дома отдыха, рестораны, кафе, ночные клубы, ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется программа для пакетного преобразования фотографий из эквидистантной проекции в грани куба и обратно.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Требуется написать программу для радиального размытия изображений с определенным радиусом. Размыть нужно центральную область изображения с определенным радиусом. Логика работы программы: 1. Указываем папку с изображениями, в которых нужно сделать радиально размытие. 2. Запускаем обработку. 3. На выходе получаем изображения с ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные. Исходные координаты в виде: 58 35.9041' 49 36.4159' Нужно получить на выходе координаты в виде: 58.598402 49.606932 https://www.google.com/maps/place/58%C2%B035'54.3%22N+49%C2%B036'25.0%22E/@58.5984017,49.604743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.5984017!4d49.6069317 Пример файла прилагается. Алгоритм работы программы: Закидываем исполняемый файл программы в папку ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Основная задача - реализовать через отдельные вкладки вывод на страницах организаций Яндекс и Google панорам через API: 1. [url=https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/dg/concepts/panoramas/yandex-panoramas.html]https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/dg/concepts/panoramas/yandex-panoramas.html[/url] 2. [url=https://developers.google.com/streetview/web?hl=ru]https://developers.google.com/streetview/web?hl=ru [/url] Дополнительно: 3. Вывод видео с Youtube. 4. Вывод карт Яндекс. Пример: Вывод панорам Яндекс - https://skr.sh/i/240521/rH5RJ2HR.jpg Вывод панорам Google - https://skr.sh/i/240521/O25aMeDd.jpg Соответственно, рядом нужно добавить вкладки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад