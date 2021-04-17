AllenMiller

Алена AllenMiller

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков

YellowGroup
41 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Смонтировать ролик для ютюба
все отлично. доволен сотрудничеством
С хорошим заказчиком и работать отлично! Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
YellowGroup
41 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
$21
10 баллов
4 года назад
Монтаж ролика для Ютюб
Очень оперативно и профессионально. Буду работать ещё
Спасибо за интересный проект, очень приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Озвучить текст для голосовой рассылки
Обращаюсь второй раз. Алена все сделала быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Работать с хорошим и позитивным человеком - одно удовольствие)
Ответный отзыв
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Озвучка для IVR меню (входящие звонки)
Все отлично! Алена все сделала как и задумывалось, с нужной интонацией и темпом. Замечательный, приятный голос, отличное качество записи аудио. Обязательно буду еще обращаться! Очень рад началу сотрудничества! Однозначно, рекомендую!
Спасибо за интересный проект) Всем рекомендую Алексея как прекрасного заказчика!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга