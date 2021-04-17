Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Озвучка на английском210 просмотров
- Озвучка промо270 просмотров
- The Farm animation75 просмотров
- The magic of reading74 просмотра
- Атлет, Анимация24 просмотра
- New Year Animation35 просмотров
- Анимация города33 просмотра
- Реклама турагентства121 просмотр
- Озвучка путеводитель226 просмотров
- Озвучка на украинском114 просмотров
- Монтаж и озвучивание ролика122 просмотра
- Свадьба77 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
все отлично. доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
С хорошим заказчиком и работать отлично! Спасибо за интересный проект!
$21
10 баллов
4 года назад
Очень оперативно и профессионально. Буду работать ещё
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект, очень приятно с Вами работать!
$6
10 баллов
4 года назад
Обращаюсь второй раз. Алена все сделала быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Работать с хорошим и позитивным человеком - одно удовольствие)
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично! Алена все сделала как и задумывалось, с нужной интонацией и темпом. Замечательный, приятный голос, отличное качество записи аудио. Обязательно буду еще обращаться! Очень рад началу сотрудничества! Однозначно, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект) Всем рекомендую Алексея как прекрасного заказчика!
Видеомонтаж
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга