Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...
Конвертер для преобразования GPS координат в десятичные
Здравствуйте!
Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные.
Исходные координаты в виде:
58 35.9041' 49 36.4159'
Нужно получить на выходе координаты в виде:
58.598402 49.606932
https://www.google.com/maps/place/58%C2%B035'54.3%22N+49%C2%B036'25.0%22E/@58.5984017,49.604743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.5984017!4d49.6069317
Пример файла прилагается.
Алгоритм работы программы:
Закидываем исполняемый файл программы в папку с исходными файлами - логами GPS (файлов может быть несколько).
1. Берем данные из колонок исходного CSV файла: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс".
2. Пересчитываем координаты в десятичные.
3. Формируем новую выходную таблицу CSV с колонками: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс", где широта и долгота прописаны в десятичных координатах.
"Время последних валидных координат" и "Курс" - оставляем без изменений.
Колонки "Широта", "Долгота" в исходном формате 58 35.9041' 49 36.4159' тоже копируем в выходную таблицу без изменений.
Обратите внимание на такой момент ...
При пересчете по формуле: десятичные градусы=градусы+минуты/60+секунды/3600, итоговые значения координат в десятичном формате не полностью совпадают с координатами Гугла.
Нужны поправки.
В итоговых файлах координаты должны совпадать с десятичными координатами Гугла на 100%.
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