Здравствуйте!

Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные.

Исходные координаты в виде:

58 35.9041' 49 36.4159'

Нужно получить на выходе координаты в виде:

58.598402 ﻿49.606932

https://www.google.com/maps/place/58%C2%B035'54.3%22N+49%C2%B036'25.0%22E/@58.5984017,49.604743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.5984017!4d49.6069317

Пример файла прилагается.

Алгоритм работы программы:

Закидываем исполняемый файл программы в папку с исходными файлами - логами GPS (файлов может быть несколько).

1. Берем данные из колонок исходного CSV файла: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс".

2. Пересчитываем координаты в десятичные.

3. Формируем новую выходную таблицу CSV с колонками: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс", где широта и долгота прописаны в десятичных координатах.

"Время последних валидных координат" и "Курс" - оставляем без изменений.

Колонки "Широта", "Долгота" в исходном формате 58 35.9041' 49 36.4159' тоже копируем в выходную таблицу без изменений.

Обратите внимание на такой момент ...

При пересчете по формуле: десятичные градусы=градусы+минуты/60+секунды/3600, итоговые значения координат в десятичном формате не полностью совпадают с координатами Гугла.

Нужны поправки.

В итоговых файлах координаты должны совпадать с десятичными координатами Гугла на 100%.