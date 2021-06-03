Конвертер для преобразования GPS координат в десятичные

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки1090 просмотров

Здравствуйте!

Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные.

Исходные координаты в виде:

58 35.9041' 49 36.4159'

Нужно получить на выходе координаты в виде:

58.598402 ﻿49.606932

https://www.google.com/maps/place/58%C2%B035'54.3%22N+49%C2%B036'25.0%22E/@58.5984017,49.604743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d58.5984017!4d49.6069317

Пример файла прилагается.

Алгоритм работы программы:

Закидываем исполняемый файл программы в папку с исходными файлами - логами GPS (файлов может быть несколько).

1. Берем данные из колонок исходного CSV файла: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс".

2. Пересчитываем координаты в десятичные.

3. Формируем новую выходную таблицу CSV с колонками: "Время последних валидных координат", "Широта", "Долгота", "Курс", где широта и долгота прописаны в десятичных координатах.

"Время последних валидных координат" и "Курс" - оставляем без изменений.

Колонки "Широта", "Долгота" в исходном формате 58 35.9041' 49 36.4159' тоже копируем в выходную таблицу без изменений.

Обратите внимание на такой момент ...

При пересчете по формуле: десятичные градусы=градусы+минуты/60+секунды/3600, итоговые значения координат в десятичном формате не полностью совпадают с координатами Гугла.

Нужны поправки.

В итоговых файлах координаты должны совпадать с десятичными координатами Гугла на 100%.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SHEPherd1974
Евгений 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Евгений - настоящий профессионал своего дела! Все сделал очень оперативно, добавил дополнительные настройки в программу. Программа работает отлично! Сотрудничеством очень доволен. Однозначно - рекомендую!
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, своевременная оплата, отличная коммуникация.

Заявки фрилансеров

Дима
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
SHEPherd1974
Евгений 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Родион
 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Илья
 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Преобразовать код на Python в Nodejs

    Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...

    JavaScriptNode.jsPython
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать парсер python

    $30

    Автоматизировать сбор сведений о законодательстве РФ в области ИБ. Полные тексты хранить не нужно. Требуется собирать название + номер, дату введение в действие, последнюю версию, ведомство, разработавшее или принявшее документ, область ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Автоматизация процесса регистрации paypal

    Требуется софт для автоматизации процесса регистрации и верификации аккаунтов PayPal. Процесс отлажен, и должен полностью повторять все действия на видео, соответственно с рандомными задержками. Возможна капча, но можно и без нее. Регистрация производится ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот для покупок/продаж на сайте pancakeswap.exchange

    $150

    Необходим бот(программа для Windows), который будет напрямую взаимодействовать с сайтом pancakeswap.finance через запросы на сервер в обход графической оболочки сайта, что позволяет совершать операции быстрее чем на сайте . Необходимый функционал бота: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка софта приложения C# (WPF)

    Необходимо доработать софт/исправить баги декстопного приложения ( WPF С#)? есть готовый софт C#, есть "неприятные" баги при эксплуатации . описание багов в приложенном файле или по ссылке ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание программы на c#

    $70

    Нужно разработать программу по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Программа на си

    Задание №1 Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом решітки - символи записуються з файлу в матрицю порядку n в одному напрямку, а зчитуються в іншому.Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.Задание №2Структура «Багаж пасажира»:прізвище, ім’я, по батькові ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад