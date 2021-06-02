Простая программа "Телефонный справочник". C++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки1178 просмотров

Надо обеспечить просмотр, занос, модификацию и поиск информации из номера и фамилии

4 года назад
guest_16220340044611
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично
Отличный закащик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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