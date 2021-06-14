Создание программы на c#

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки487 просмотров

Нужно разработать программу по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их расписание, заработная плата. Ещё нужен исходный код программы и пояснения. 

SQL
4 года назад
high_shcool
Алексей 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$69
15 дней
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад