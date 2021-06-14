Создание программы на c#

Нужно разработать программу по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их расписание, заработная плата. Ещё нужен исходный код программы и пояснения.