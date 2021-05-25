Программа на c# с подключённой бд My SQL

Здравствуйте, мне нужна программа по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL с простым понятным пользователю дизайном, что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их расписание, заработная плата. Также понадобится исходный код программы и желательно пояснения.