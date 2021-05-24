Работа над ботом, который производит сигналы криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1100 просмотров

Работа над ботом, который производит сигналы криптовалют на основе информации криптовалютных бирж.

На постоянной основе требуются люди, специализирующиеся в языках програмирования:

*PHP

*Laravel

*Angular

Оплата зависит от уровня навыков. Работа удалённая

AngularLaravelPHP
4 года назад
guest_16219337932183
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Евгений
 
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