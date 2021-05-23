Разработать устройство размещения задач в кубической МПС

Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами кубической топологии по имеющемуся алгоритму (уровень сложности - университетская работа) с учетом отказов процессоров и межпроцессорных связей. Устройство создается по примеру, нужно кое-что изменить по аналогии. И после промоделировать в Xilinx (или похожем) работу. То есть описать работу устройства с помощью vhdl.

Требования:

1) На вход устройства подается информация в виде матриц:

– матрица смежности;

– матрицу расстояний;

– матрицу исправности процессоров;

– матрицу работоспособности и занятости резервных процессоров;

– матрицу исправности межпроцессорных связей.

2) Устройство должно функционировать на основе алгоритмов планирования переразмещения и реагировать на различные типы отказов,

а именно:

– отказ внутреннего процессорного модуля;

– отказ межпроцессорной связи.

3) Результатом работы является файл конечной матрицы смежности, матрицы расстояний и матрицы исправности межпроцессорных

связей, соответствующей найденному варианту размещения и/или кратчайшего

маршрута обхода.

4) Устройство должно быть промоделировано, построены графики зависимости временной и аппаратной сложности.

5) Структурная и принципиальная схемы.

Примеры устройств могу предоставить.