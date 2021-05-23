Необходимо сделать плагин для платформы Moodle. Очень интересный проект. Вся информация в личных сообщениях.
Разработать устройство размещения задач в кубической МПС
Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами кубической топологии по имеющемуся алгоритму (уровень сложности - университетская работа) с учетом отказов процессоров и межпроцессорных связей. Устройство создается по примеру, нужно кое-что изменить по аналогии. И после промоделировать в Xilinx (или похожем) работу. То есть описать работу устройства с помощью vhdl.
Требования:
1) На вход устройства подается информация в виде матриц:
– матрица смежности;
– матрицу расстояний;
– матрицу исправности процессоров;
– матрицу работоспособности и занятости резервных процессоров;
– матрицу исправности межпроцессорных связей.
2) Устройство должно функционировать на основе алгоритмов планирования переразмещения и реагировать на различные типы отказов,
а именно:
– отказ внутреннего процессорного модуля;
– отказ межпроцессорной связи.
3) Результатом работы является файл конечной матрицы смежности, матрицы расстояний и матрицы исправности межпроцессорных
связей, соответствующей найденному варианту размещения и/или кратчайшего
маршрута обхода.
4) Устройство должно быть промоделировано, построены графики зависимости временной и аппаратной сложности.
5) Структурная и принципиальная схемы.
Примеры устройств могу предоставить.
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