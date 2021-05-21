Сделать редактор на с# в windows forms с елементами ооп, с подстветкой синтаксиса с# через fastcoloredtextbox. Вкладки сделать через tabcontrol
Настройка библиотеки OpenCV для обработки фото и видео (c, c++)
Настройка библиотеки OpenCV для обработки фото и видео.
1. Необходимо сделать следующие инструменты для редактирования фотографии:
Экспозиция, контраст, тени, блики, насыщенность, зернистость, температура, резкость, hsl, выпрямить, обрезка.
Пример работы данных инструментов можно посмотреть в приложении: tezza, suxov (и андройд и ios).
2. Также необходимо подготовить следующие инструменты для обработки фотографии:
Обрезание фото (crop), наложение рамок (6 штук)
3. И настроить инструменты для работы с видео.
Подготовительная работа сделана по OpenCV, необходим специалист C/C++ который работал с OpenCV, и который может выполнить эти задачи.
Бюджет обсуждаем
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