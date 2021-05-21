Настройка библиотеки OpenCV для обработки фото и видео (c, c++)

Настройка библиотеки OpenCV для обработки фото и видео.

1. Необходимо сделать следующие инструменты для редактирования фотографии:

Экспозиция, контраст, тени, блики, насыщенность, зернистость, температура, резкость, hsl, выпрямить, обрезка.

Пример работы данных инструментов можно посмотреть в приложении: tezza, suxov (и андройд и ios).

2. Также необходимо подготовить следующие инструменты для обработки фотографии:

Обрезание фото (crop), наложение рамок (6 штук)

3. И настроить инструменты для работы с видео.

Подготовительная работа сделана по OpenCV, необходим специалист C/C++ который работал с OpenCV, и который может выполнить эти задачи.

Бюджет обсуждаем