Торговый бот для биржи криптовалют

Необходимо сделать торговый бот для 2х бирж криптовалют. На одной бирже мы только получаем данные, на второй получаем данные и размещаем ордера на покупку и продажу.

Данные с бирж для анализа можно получать по АПИ, Размещать ордера ТОЛЬКО через браузер, АПИ на размещение не работает!!!

Функционал:

1. Аналитический - снимаем данные по одной бирже, снимаем по второй - если значение выполняет заданное условие - "получаем сигнал" на покупку или продажу.

2. Размещение ордера на покупку или продажу по полученному сигналу . Если Ордер просто разместило, но не выполнило- его необходимо снять и поставить на новых условиях

3.Проверить прошла ли сделка еще раз путем перепроверки баланса. Ждем следующего сигнала.

4. Необходима защита от разлогинивания. Если отсутсвует некоторое время активность на бирже - происходит разлогинивание или обход защиты от роботов для автологина.

5. Мультиакаунтность - паралельная работа с многими аккаунтами.

6. Отчет о работе робота, количество сделок за день, статус баланса

Биржи для предварительного анализа дам в личку. Более детальное ТЗ тоже.

Готов платить ТОЛЬКО за функционирующий бот, половинчатые решения не интересуют (они есть).

Просьба указать стоимость за которую готовы выполнить и ориентировочные сроки.