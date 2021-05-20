С++ создание приложения, и декомопилирование старого Работа с биржами торговыми, есть ТЗ и приложение которое можно декомпилировать и забрать оттуда все алгоритмы Бюджет 200$ Сроки 4-5 дней Оплата будет по готовности задачи, ...
Торговый бот для биржи криптовалют
Необходимо сделать торговый бот для 2х бирж криптовалют. На одной бирже мы только получаем данные, на второй получаем данные и размещаем ордера на покупку и продажу.
Данные с бирж для анализа можно получать по АПИ, Размещать ордера ТОЛЬКО через браузер, АПИ на размещение не работает!!!
Функционал:
1. Аналитический - снимаем данные по одной бирже, снимаем по второй - если значение выполняет заданное условие - "получаем сигнал" на покупку или продажу.
2. Размещение ордера на покупку или продажу по полученному сигналу . Если Ордер просто разместило, но не выполнило- его необходимо снять и поставить на новых условиях
3.Проверить прошла ли сделка еще раз путем перепроверки баланса. Ждем следующего сигнала.
4. Необходима защита от разлогинивания. Если отсутсвует некоторое время активность на бирже - происходит разлогинивание или обход защиты от роботов для автологина.
5. Мультиакаунтность - паралельная работа с многими аккаунтами.
6. Отчет о работе робота, количество сделок за день, статус баланса
Биржи для предварительного анализа дам в личку. Более детальное ТЗ тоже.
Готов платить ТОЛЬКО за функционирующий бот, половинчатые решения не интересуют (они есть).
Просьба указать стоимость за которую готовы выполнить и ориентировочные сроки.
Заявки фрилансеров
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