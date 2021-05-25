Программа на C++ в Qt

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки2519 просмотров

Задача:

﻿Нужна программа сделанная в Qt на языке C++, которая отправляет hex файл через com port.

Программа нужна для учёбы, поэтому попрошу написать подробные комментарии, чтобы можно было понять.

Обязательные требования:

  • Сделано в Qt
  • Сделано на языке C++
  • Комментарии к коду
4 года назад
artuvard2001
Артур 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$55
5 дней
Escrow
Сделал работу намного раньше срока, программа очень качественная. Всё объяснил и разъяснил. Отличный программист
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
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год назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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