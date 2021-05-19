Ищется программист Python с опытом разработки на Python от 2х лет, под разработку парсера под не очень известную площадку. Капчи нет, есть авторизация. Нужна админка, торнадо, mysql, юзерагенты, куки, прокси (предоставляются приватные). ...
Код на языке turbo assembler
Написать на языке turbo assembler программу, которая выводит на экран монитора график функции y=ax^3-bx+c (a, b, c - любые числа) на интервале x=0;500 в графическом режиме.
Цвет осей-белый
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