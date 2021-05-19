Код на языке turbo assembler

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка895 просмотров

Написать на языке turbo assembler программу, которая выводит на экран монитора график функции y=ax^3-bx+c (a, b, c - любые числа) на интервале x=0;500 в графическом режиме.

Цвет осей-белый

Ассемблер
4 года назад
Kimri
Вика 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$14
2 дня
Быстро и качественно, отличное общение
Понятное задание, быстрая оплата. Приятно иметь дело)

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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