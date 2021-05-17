Срочно нужен бот для телеграмм! Бюджет до 1000 в зависиммоти от работы. Все подробности в личных сообщениях тут или в месенджере. Возму первого питон программиста.
Написать парсер на Python с авторизацией и прокси
Ищется программист Python с опытом разработки на Python от 2х лет, под разработку парсера под не очень известную
площадку. Капчи нет, есть авторизация. Нужна админка, торнадо, mysql, юзерагенты, куки, прокси (предоставляются приватные).
Жду от вас:
1) стоимость часа работы
2) реализованные проекты по парсингу
3) контакты телеграм
Работа по договору, оплата любым удобным способом.
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