Проект на threejs

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Ищу javascript-разработчика для следующей задачи Есть тестовый проект (доступ к фтп предоставлю) https://test.site3d.site При клике на объект осуществляется полет камеры сначала к верхней точке, а потом перемещение взгляда к исходной точке. Можно вращать камеру вокруг объекта. Полет осуществляется через модуль fly.js, там 2 основных фукнкций в самом начале для полета камеры и полета модели. Они дублируют функционал, но имеют небольшие расхождения. Есть 2 задачи: 1. Исправить проблему в том, что камера не ищет кратчайший путь, чтобы повернуться к необходимой цели (например, вместо 10 градусов вправо, совершает 350 градусов влево) 2. Нужно реорганизовать код таким образом, чтобы код не дублировался и мог легко расширяться. Например, сделать базовый класс полета и унаследовать от него 2 частных случая для камеры и модели. Документация по движку: https://doc.site3d.site/ Задач море, ищу человека для постоянного сотрудничества, в перспективе как партнера по бизнесу - совместно развивать студию site3d.site

JavaScript
4 года назад
archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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