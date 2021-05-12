В прикрепленном файле описание задания
Виджет для amocrm
Необходимо создать в AMOCRM публичный виджет телефонии, со следующим функционалом:
· Звонки клиентам из amoCRM на любой контакт в один клик
· Интеграция статистики звонков и записей разговоров в amoCRM.
· Звонки с любой страницы браузера в один клик и оперативное создание по ним контакта в amoCRM с данными о вызове.
· Прослушивание записей разговоров непосредственно в amoCRM
· Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем вызове.
Автоматическое создание контакта при входящем вызове с нового номера.
· Автоматическое создание контакта при исходящем вызове на новый номер, даже если он осуществлен без участия интеграции.
· Автоматическое создание Сделки при входящем/исходящем вызове с возможностью выбора воронки продаж.
· Умная маршрутизация входящих вызовов на ответственного менеджера.
· Отображение имени контакта amoCRM на вашем IP-телефоне при входящем звонке.
· Фиксация всех пропущенных вызовов за ответственным менеджером
· Уведомления о звонке даже при свернутом браузере
На нашей стороне имеется SIP сервер на базе Freeswitch. Api по работе с ним, также имеется.
Заявки фрилансеров
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