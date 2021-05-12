Виджет для amocrm

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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﻿Необходимо создать в AMOCRM публичный виджет телефонии, со следующим функционалом:

· Звонки клиентам из amoCRM на любой контакт в один клик

· Интеграция статистики звонков и записей разговоров в amoCRM.

· Звонки с любой страницы браузера в один клик и оперативное создание по ним контакта в amoCRM с данными о вызове.

· Прослушивание записей разговоров непосредственно в amoCRM

· Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем вызове.

Автоматическое создание контакта при входящем вызове с нового номера.

· Автоматическое создание контакта при исходящем вызове на новый номер, даже если он осуществлен без участия интеграции.

· Автоматическое создание Сделки при входящем/исходящем вызове с возможностью выбора воронки продаж.

· Умная маршрутизация входящих вызовов на ответственного менеджера.

· Отображение имени контакта amoCRM на вашем IP-телефоне при входящем звонке.

· Фиксация всех пропущенных вызовов за ответственным менеджером

· Уведомления о звонке даже при свернутом браузере

На нашей стороне имеется SIP сервер на базе Freeswitch. Api по работе с ним, также имеется.

AmoCRM
4 года назад
guest_15934924041268
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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