Парсер на python

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Закрыт4 заявки600 просмотров

В прикрепленном файле описание задания

Python
4 года назад
araslanovrus
Рустам 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ant0n1703
Антон 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$33
2 дня
Рустам спасибо Вам, было приятно с Вами работать. Четкая постановка задачи, оплата в срок. Буду рад новому сотрудничеству. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
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Прикладное ПО
ant0n1703
Антон 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
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