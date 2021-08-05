DimaStepaniuk

Дмитрий DimaStepaniuk

 
26 летУкраина/Черкассы
3 года на фриланс-бирже
Был
22 дня назад

  1. Приймаю замовлення пов'язані з:

  • обробкою фото в Adobe Photoshop;

  • монтажем відео в Adobe Premiere Pro.

  1. Приймаю задачі по Python:

  • Парсинг (requests + bs4, scrapy, selenium);

  • Бекенд частина (Django, Django Rest Framework);

  • інше.

  1. Автоматизація гугл-таблиць.

  2. Реалізація задач мовою C, C++.

PythonDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
ТОП-20
Видеомонтаж
Отзывы заказчиков
SavvaMolotkov
Савва 
20 летАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$8
10 баллов
8 месяцев назад
4 проморолика
супер
Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация.
Ответный отзыв
denc102
Денис 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$40
10 баллов
2 года назад
В Google таблицах сделать перенос строки на другой лист
все хорошо
Всё отлично.
Ответный отзыв
malovnikita
Никита 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Монтаж видеоролика на 2,5 минуты в стиле видео от Артемия Лебедева
Это редкий исполнитель, которому можно довериться. Который вникает в суть задачи, прислушивается к заказчику и имеет тонкое чувство стиля. Максимальное удовольствие от работы с этим человеком.
Отличный заказчик, с которым комфортно сотрудничать. Максимально понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
w_endorfin
Максим 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Фот
Отличная работа!
Всё на высшем уровне!
Ответный отзыв
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
2 года назад
Произвести автоматизацию отчетов в Гугл через Apps Script
Уже не в первый раз обращаемся к Дмитрию по автоматизации Гугл-таблиц. С данным фрилансером работать очень комфортно: он сразу же понял, что нам нужно, оперативно отработал. Если у нас появлялись вопросы - он на связи, подскажет, расскажет, сделает скрин. Результатом довольны)
Очень приятно сотрудничать. Задача поставлена чётко, заказчик всегда на связи, все вопросы решаются максимально быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
5 отзывов
$5/час
от 1 дня
#87
Видеомонтаж
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#17
Прикладное ПО
3 отзыва
$8/час
от 1 дня
#62