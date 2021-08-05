Дмитрий DimaStepaniukDimaStepaniuk
26 летУкраина/Черкассы
3 года на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
ТОП-20— Видеомонтаж
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 месяцев назад
супер
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация.
$40
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Всё отлично.
$40
10 баллов
2 года назад
Это редкий исполнитель, которому можно довериться. Который вникает в суть задачи, прислушивается к заказчику и имеет тонкое чувство стиля. Максимальное удовольствие от работы с этим человеком.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с которым комфортно сотрудничать. Максимально понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Всё на высшем уровне!
$30
10 баллов
2 года назад
Уже не в первый раз обращаемся к Дмитрию по автоматизации Гугл-таблиц. С данным фрилансером работать очень комфортно: он сразу же понял, что нам нужно, оперативно отработал. Если у нас появлялись вопросы - он на связи, подскажет, расскажет, сделает скрин. Результатом довольны)
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать. Задача поставлена чётко, заказчик всегда на связи, все вопросы решаются максимально быстро. Рекомендую!
Обработка фотографий
5 отзывов
$5/час
от 1 дня
#87
Видеомонтаж
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#17
Прикладное ПО
3 отзыва
$8/час
от 1 дня
#62