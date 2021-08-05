Уже не в первый раз обращаемся к Дмитрию по автоматизации Гугл-таблиц. С данным фрилансером работать очень комфортно: он сразу же понял, что нам нужно, оперативно отработал. Если у нас появлялись вопросы - он на связи, подскажет, расскажет, сделает скрин. Результатом довольны)