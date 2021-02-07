w_endorfin

Максим w_endorfin

 
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$68
выплачено фрилансерам
91%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Рекламные баннеры

    сделать 3 рекламных баннера по одной инструкции и 3 по другой. Инструкции прикрепляю. Ссылка на товар https://www.wildberries.ru/catalog/32045994/detail.aspx?targetUrl=ST

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Описание товара

    нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать банер для озон

    создать баннер для озон размером 1080х1080 написать ликвидация склада указать скидку -25% на баннере обязательно должен быть товар (фото прикрепил) фото можно выбрать другое в интернете формат png

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Описание товара

    есть зарядный блок 48Вт мощный на 4 usb порта с технологией quick charger 3.0 . нужно составить описание используя 4-5 ключевых запросов, минимум 80% уникальности. Описание сухое, без сравнительных эпитетов, только фактами

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактировать фото

    1 фото заменить английские слова на русские такого же размера и цвета 2 фото обрезать по верхнему контуру желтой рамки и так же заменить слова(аббревиатуры и названия брендов соответственно оставить английскими) 3 фото замена английских слов ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
DimaStepaniuk
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
2 года назад
Фот
Всё на высшем уровне!
Отличная работа!
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Рекламные баннеры
Приятно было иметь дело!
Отлично!
Ответный отзыв
DimaStepaniuk
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
23 дня назад
$2
10 баллов
2 года назад
Видео
Всё отлично!
Мастер своего дела!
Ответный отзыв
DimaStepaniuk
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
2 года назад
Фото
Как всегда, понятное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
Все четко! Рекомендую
Ответный отзыв
DimaStepaniuk
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
23 дня назад
$2
10 баллов
2 года назад
Фото
От сотрудничества только положительные впечатления. Всё на высшем уровне. Рекомендую!
Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв