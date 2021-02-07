w_endorfin

фот
Максим w_endorfinw_endorfin
- $10Шрифты1 исполнительЗавершен2 года назад
сделать 3 рекламных баннера по одной инструкции и 3 по другой. Инструкции прикрепляю. Ссылка на товар https://www.wildberries.ru/catalog/32045994/detail.aspx?targetUrl=STБаннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $2
видеоВидеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
фотоЗавершен2 года назад
- $2
фотоЗавершен3 года назад
нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
обработка фотоЗавершен3 года назад
скачать фотки https://www.wildberries.ru/catalog/18010176/detail.aspx?targetUrl=XS вот отсюда там на одном цвете товара 10 фото и на другом цвете 10, в общем 20 фоток, исходного качестваЗавершен3 года назад
создать баннер для озон размером 1080х1080 написать ликвидация склада указать скидку -25% на баннере обязательно должен быть товар (фото прикрепил) фото можно выбрать другое в интернете формат pngБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
есть зарядный блок 48Вт мощный на 4 usb порта с технологией quick charger 3.0 . нужно составить описание используя 4-5 ключевых запросов, минимум 80% уникальности. Описание сухое, без сравнительных эпитетов, только фактамиКопирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
1 фото заменить английские слова на русские такого же размера и цвета 2 фото обрезать по верхнему контуру желтой рамки и так же заменить слова(аббревиатуры и названия брендов соответственно оставить английскими) 3 фото замена английских слов ...Завершен3 года назад