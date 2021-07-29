Предоставление услуг по составлению резюме для соискателя с выбором из 4 пакетов: стандартное резюме, графическое резюме, резюме с деловым фото и видеоролик. Обязательное заполнение брифа, официальная оплата, фото/видео-сессия 15-30 минут и видеоролик с самопрезентацией до 1 минуты по сценарию.
Видео
видео
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