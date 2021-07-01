Требуется снять видео на тему логистики продолжительностью 25 минут. Ищем мужчину в возрасте 25-35 лет с приятной внешностью и четкой речью. Текст и ТЗ будут предоставлены. Референс для ознакомления также доступен. Если работа будет выполнена хорошо, возможное сотрудничество в дальнейшем.