Снять видеоролик Youtube

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Закрыт4 заявки507 просмотров

Добрый день! г. Киев и область!  Нужно снять несколько видеороликов 3-4 минуты для рекламы автосервиса. Идея (сценарий) - есть. Интересует съемка и монтаж. Детали в переписке. (находимся в г. Боярка 8 км ок Киева)

4 года назад
guest_15852282175065
5 лет в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Анна
 
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