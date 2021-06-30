Сжать видео для app store

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок362 просмотра

Есть 2 одинаковых видео с разным соотношением сторон в формате .mov. Они должны быть загружены в App Store. Но сейчас маркет их не принимает из за большого размера - 1,19 и 2,23 гб. 

Нужно их как то ужать, чтоб при этом они подходили по всем требованиям App Store (на скриншоте).

4 года назад
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