Требуется видеомонтажер для постоянного сотрудничества. Необходимо монтировать одно видео в неделю длиной до 10 минут. Тематика - смешной и интересный монтаж. Примеры работ должны быть представлены.
Нужна Актриса Или Модель
Нужна актриса или модель, девушка на роль загадочной девушки. Она читает книжку, смотрит на камеру, улыбается, нюхает цветок, выражает разные эмоции. Своего рода такое попурри. Видеосъёмка проходит на студии в Одессе.
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