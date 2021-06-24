Требуется создать рекламное видео для Facebook и Instagram длительностью 58 секунд. Видео должно быть динамичным или романтичным. Используйте музыку без авторских прав. Включите текст внизу видео, как субтитры, и предоставьте два ролика: один с эмоциями влюбленных, другой с красивыми видами над Киевом. Укажите стоимость работы и предоставьте готовое видео с вашим водяным знаком.
Генератор видео
1) Есть папка f:/video/ в ней подпапки с названиями, например:
Angelica's Backpacker's Hostel
Achillion Hotel
……
и тд
В каждой из этих подпапок лежат .png картинки размером 1280*720.
Количество картинок в каждой подпапке может быть разное.
2) Есть папка f:/audio/ в ней аудио файлы .mp3
Angelica's Backpacker's Hostel
Achillion Hotel
……
и тд
Названия аудиофайлов всегда соответствуют названием подпапок с картинками.
Необходимо :
Cделать генератор (программу или шаблон zenoposter) с помощью ffmpeg слайд-шоу видео с картинками из каждой подпапки f:/video/, наложив соответствующее аудио из папки f:/audio/
Количество видео должно соответствовать количеству подпапок.
Картинки должны меняться без видео перехода.
Формат видео mp4 1280*720.
Частота смены картинок в слайд-шоу должны зависеть от длины аудио дорожки. Например, есть 20 картинок и аудио 100 секунд
– картинки меняются через 5 сек.
Например, есть 5 картинок и аудио 10 секунд – картинки меняются через 2 сек.
Заявки фрилансеров
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