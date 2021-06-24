1) Есть папка f:/video/ в ней подпапки с названиями, например:

Angelica's Backpacker's Hostel

Achillion Hotel

……

и тд

В каждой из этих подпапок лежат .png картинки размером 1280*720.

Количество картинок в каждой подпапке может быть разное.

2) Есть папка f:/audio/ в ней аудио файлы .mp3

Angelica's Backpacker's Hostel

Achillion Hotel

……

и тд

Названия аудиофайлов всегда соответствуют названием подпапок с картинками.

Необходимо :

Cделать генератор (программу или шаблон zenoposter) с помощью ffmpeg слайд-шоу видео с картинками из каждой подпапки f:/video/, наложив соответствующее аудио из папки f:/audio/

Количество видео должно соответствовать количеству подпапок.

Картинки должны меняться без видео перехода.

Формат видео mp4 1280*720.

Частота смены картинок в слайд-шоу должны зависеть от длины аудио дорожки. Например, есть 20 картинок и аудио 100 секунд

– картинки меняются через 5 сек.

Например, есть 5 картинок и аудио 10 секунд – картинки меняются через 2 сек.