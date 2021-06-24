Необходимо смонтировать короткое видео из фотографий выпускников 9б класса с наложением современной музыки. Фотографии могут быть низкого качества. В конце требуются два формата: готовое видео и проект в Adobe Premiere Pro 2020 или ниже. Задача требует внимательности и возможности задавать уточняющие вопросы в процессе работы.
Сделайте видео для рекламы фейсбук/инстаграм - 58 сек
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ!
Сделайте видео для рекламы фейсбук/инстаграм. Требования:
- длительность 58 сек.
- или динамично или романтично(на ваш авторский вкус)
- музыку взять с открытых библиотек без АП, чтобы не было блокировок!
Что нужно от вас:
- Написать сколько это будет стоит?
Если мне цена подходит, то я вам отвечу и далее
- Сразу сделать видео и прислать мне готовое, наложите свой вотер марк(хоть на весь экран).
Я не буду смотреть примеры ваших работ! Интересует только то, как вы справитесь с нашим заданием.
!!!!В нижней части видео вставьте текст.
“ Романтичний політ над Києвом
Здивуй свою кохану
Літак Cessna 172
Швидкість 160 км/ч
Політ до 1 години над Київом та Межигір'ям
Залиште заявку зараз, та отримайте СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ “
Текст должен идти друг за другом, последовательно, как субтитры.
Заявки фрилансеров
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