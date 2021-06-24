ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ!

Сделайте видео для рекламы фейсбук/инстаграм. Требования:

длительность 58 сек.

или динамично или романтично(на ваш авторский вкус)

музыку взять с открытых библиотек без АП, чтобы не было блокировок!

Предоставля 2 ролика, первый - это видео пилота влюбленных, с него нужно вырезать их эмоции, а второй это красивые виды над Киевом.

https://youtu.be/OVaQ_1NbeMc

https://fex.net/ru/s/1e0vzkx

Что нужно от вас:

Написать сколько это будет стоит? Если мне цена подходит, то я вам отвечу и далее

Сразу сделать видео и прислать мне готовое, наложите свой вотер марк(хоть на весь экран).

ТАК мы сэкономим время на переписки.

Я не буду смотреть примеры ваших работ! Интересует только то, как вы справитесь с нашим заданием.

!!!!В нижней части видео вставьте текст.

“ Романтичний політ над Києвом

Здивуй свою кохану

Літак Cessna 172

Швидкість 160 км/ч

Політ до 1 години над Київом та Межигір'ям

Залиште заявку зараз, та отримайте СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ “

Текст должен идти друг за другом, последовательно, как субтитры.