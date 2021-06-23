Монтаж видео

Нужно смонтировать ролик на англ языке, а именно заменить фон (снято на хромакее), сделать цветкор и наложить музыку.

Откликайтесь, пожалуйста, с похожими работами. Если не знаете английского, не страшно, я вышлю файл с описанием, какие фрагменты вырезать.

Отдельно укажите есть ли опыт создание видео из стоковых (поиск самостоятельный).