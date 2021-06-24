Провести мастер-класс по освоению программ для фото анимации

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка118 просмотров

Сделать ознакомительное видео (экранку) по Адобэ Анимэйт, совместно разработать файл проекта (1-2 минуты) с детальными  ответами  по функционалу. 

4 года назад
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

R-e-anima-to-R
Павел 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$25
8 дней
Escrow
Спасибо, все сделано на отличном уровне!
Своевременность, внимание к деталям, удобство в общении.

Заявки фрилансеров

R-e-anima-to-R
Павел 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

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