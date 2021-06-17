Ищу моушен-дизайнера

Дано:

Коллаж слепленный из 175 фотографий

Что делаем:

Креативно, я б сказал, супер креативно превращаем коллажик в видос, возможно, гиф. Мне это представляется так: фотки красиво, грациозно, современно и опять красиво, залетают в коллажик. Не просто залетают, а делают это эффектно. Кто понял тот понял)