Ищу моушен-дизайнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок373 просмотра

Дано:

Коллаж слепленный из 175 фотографий

Что делаем:

Креативно, я б сказал, супер креативно превращаем коллажик в видос, возможно, гиф. Мне это представляется так: фотки красиво, грациозно, современно и опять красиво, залетают в коллажик. Не просто залетают, а делают это эффектно. Кто понял тот понял)

4 года назад
StasovStas
Александр 
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2 месяца назад

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