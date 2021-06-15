Подключение функционала видео ютуба и форм асинхронной загрузкой через шоркоды
Наложить субтитры на ролик и вырезать лишние эпизоды
Все подробности пришлю в личку. Ролик 4-ёх минутный. Начать нужно как можно раньше.
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