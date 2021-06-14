Заменить баннер на видео

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Закрыт29 заявок943 просмотра

Есть реальное видео на котором демонстрируется баннер на котором проигрывается рекламное видео.

Необходимо это рекламное видео заменить на другое так, чтобы это было незаметно и видео в целом казалось настоящим.

4 года назад
soultan9
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