Заменить баннер на видео

Имеется несколько роликов. В каждом надо вырезать короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык визуально не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Различные ...