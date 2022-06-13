Создание видео

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Завершен34 заявки876 просмотров

Нужно создать видео для дипломной работы.  Сделать вырезки видео, добавить фото и музыкальное сопровождение. Все материалы имеются, тайминги будут расписаны. Максимальное время - до 3ех минут

4 года назад
Anzayal
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

xtbsuuj40xtb1
Алексей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$13
8 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

xtbsuuj40xtb1
Алексей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Амир
 
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