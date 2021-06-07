Видео с камеры и дрона, звук с камеры и микрофона. Сроки не сжатые, в приоритете качество работы. Спецэффекты и цветокоррекция необязательны. Видео длинной 20-30 минут. Пример работы: https://youtu.be/SAoo6uX3dDs
Создать видео по аналогии имеющегося.
Необходимо создать аналогичное более качественно видео, возможно в другой стилистике (только рад предложениям). От Вас необходимо:
- цена
- примерные сроки
- ссылка на портфолио
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=GTiUEzQC10s
Главное требование к видео - это гендерное обезличивание.
Мной будет предоставлена аудиодорожка.
Заявки фрилансеров
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