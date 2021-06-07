Создать видео по аналогии имеющегося.

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Закрыт9 заявок593 просмотра

Необходимо создать аналогичное более качественно видео, возможно в другой стилистике (только рад предложениям). От Вас необходимо:

- цена

- примерные сроки

- ссылка на портфолио

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=GTiUEzQC10s

Главное требование к видео - это гендерное обезличивание.

Мной будет предоставлена аудиодорожка.

4 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
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